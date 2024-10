La festa di Sant’Allucio. Lettera del vescovo Tardelli: "Il cammino da fare insieme"

La festa di domenica del compatrono di Pescia Sant’Allucio celebra l’Domenica 20 ottobre si celebra l’inizio ufficiale del nuovo anno pastorale e sarà anche l’occasione in cui la chiesa pesciatina rinnoverà l’espressione del suo affetto al suo vescovo Fausto Tardelli. Nel pomeriggio alle ore 17:30 avrà luogo nella chiesa Cattedrale di Pescia la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti della diocesi. In vista di questo nuovo inizio Tardelli ha scritto la sua prima lettera pastorale da vescovo di Pescia indirizzata a tutta la Diocesi dal titolo ’In spe fortitudo’ con la quale indica il cammino da fare insieme. La lettera verrà distribuita a tutti i fedeli presenti e inviata in tutte le parrocchie della diocesi per essere il più ampiamente divulgata.

"Il titolo della lettera l’ho preso direttamente dal mio motto episcopale che mi accompagna dal momento della mia ordinazione a vescovo venti anni fa – sottolinea Tardelli –. È come un ritornello dell’anima che mi risuona dentro in questo cammino davvero molto bello ma che ha le sue fatiche. Inoltre, il giubileo del 2025 ha un titolo dato da Papa Francesco che richiama con chiarezza la speranza: pellegrini di speranza. Inscindibilmente unita alla fede e alla carità, essa è la virtù che ci da forza nelle avversità e ci pone fiduciosi nelle mani di Dio per la realizzazione del suo regno. E di questa buona notizia oggi c’è particolarmente bisogno".

In questo giorno così importante per la Chiesa di Pescia il vescovo invita tutta la comunità diocesana a vivere questo momento con spirito fiducioso e gioioso: "Non mancano i problemi nella nostra vita personale, come in quelli del nostro territorio e nel mondo. Sant’Allucio ci è di esempio e di sprone e ricordare la sua testimonianza di amore al Signore e di carità ci incoraggia. Voglio vedere un segno di speranza anche nell’Ordinazione diaconale di quattro laici che avverrà domenica".

Durante tale celebrazione, infatti, il vescovo conferirà l’ordinazione diaconale a quattro candidati al diaconato permamente: Alessandro Pippi e Giacinto (Gino) Viola della comunità di S. Michele Arcangelo di Ponte Buggianese; Andrea Ercolini della comunità di S. Maria Assunta in Castellare di Pescia e Paolo Mori della comunità dei SS. Pietro e Marco di Pieve a Nievole.