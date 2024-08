Incendio a Larciano, il fuoco minaccia case e attività. In fumo alcuni rimessaggi

Larciano (Pistoia), 4 agosto 2024 – Un incendio di dimensioni importanti ha tenuto impegnati i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme fin dalla tarda mattinata di oggi, domenica 4 agosto. Il rogo è divampato nel territorio del Comune di Larciano.

Le squadre dei pompieri, supportate dal personale del sistema regionale Aib della Regione Toscana, hanno operato ininterrottamente per riuscire a contenere le fiamme, che hanno comunque coinvolto circa quattro ettari di vegetazione.

L'intervento ha scongiurato il coinvolgimento diretto di abitazioni ed attività agricole e commerciali minacciate dalle fiamme, anche se è rimasto coinvolto qualche piccolo rimessaggio agricolo. Le cause di innesco del rogo sono in corso di accertamento. Non si registrano feriti.