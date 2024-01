Il Via Nova esonera mister Pacini

Termina l’avventura di Emiliano Pacini sulla panchina dei Giovani Via Nova. Gli è costata cara la sconfitta per 2-1, subita in casa dalla compagine pievarina contro il CQS Pistoia nello scorso turno di campionato, giocato appunto domenica. A La Palagina gli ospiti si erano portati avanti con le reti segnate da Nencini e Morelli, mentre Compagnone aveva realizzato il penalty, che aveva permesso ai padroni di casa di dimezzare lo svantaggio. Interpellato telefonicamente, il direttore Ennio Pollastrini ha semplicemente detto che "nel calcio contano i risultati e, dopo un mese avaro di risultati, era nell’aria questa decisione". Pollastrini rende comunque un sentito grazie a Pacini per quanto fatto, e per la sua preparazione calcistica, aggiungendo che "in quasi 40 anni di calcio con prime squadre, lo colloco tra i più preparati tra quelli avuti". Il patron dei Giovani Via Nova, Gianluca Cecchini, comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo mister, che avrà il compito di risollevare le sorti della squadra, attualmente quintultima nel girone A di Prima categoria, e reduce da tra sconfitte consecutive.

Simone Lo Iacono