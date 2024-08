Il sorteggio di Ferragosto. Vernissage Grif il favorito

Nel corso del convegno di sabato si è svolto il sorteggio dei numeri di partenza dei diciotto cavalli al via nel 72° Gp Città di Montecatini, in programma come da tradizione giovedì 15 agosto. I numeri assegnati non hanno semplificato la disamina anzi, soprattutto nella prima heat la situazione è piuttosto confusa perché non c’è un cavallo nettamente superiore agli altri. Dolce Viky che contrariamente a quanto si possa pensare è un maschio, con il numero tre ha grandi possibilità di accedere alla finale, ricordiamo che passano i prima quattro di ciascuna batteria più il quinto con il miglior tempo. Una formula che fa tenere alta la tensione di una giornata assolutamente speciale non solo per Montecatini, ma per tutto il movimento italiano. Sulla pista ha già vinto lo scorso anno il Gp Nello Bellei quindi nessun problema sull’anello termale. Al suo esterno però lo svedese Night Brodde che è un grande partitore e Vesna che all’esterno della prima fila rischia molto.

Dietro con il sette Akela Pal Ferm che è apparsa leggermente sottotono nella corsa di preparazione qui al Sesana ma resta una cavalla dalle indiscusse qualità come dimostra il curriculum tra l’altro insieme a Vernissage sono gli unici ad aver vinto una corsa di Gr.I negli ultimi 12 mesi. Con l’otto il vincitore del 2022 Vincerò Gar che va forte ma non è sempre disponibile.

La seconda batteria è capitanata dal biondo Vernissage Grif che punta ad entrare nella storia con il poker di vittorie, prima di lui solo Tornese e Mack Grace Sm. Il campionissimo di Genny Riccio va forte e tecnicamente è il cavallo da battere di questa edizione ma quel carattere ribelle non sempre gioca a suo favore. Il numero per lui non è fondamentale perché anche da dietro come in questo caso con l’otto mette la quinta e passa.

In prima fila poteva avere più fortuna Chance Ek che invece ha pescato il 6 e pur avendo un bello scatto iniziale potrebbe venirgli troppo complicata. Dylan Dog Font sa girare all’esterno, ha il cinque e nel complesso può puntare alla finalissima. Il francese Eclat De Gloire è al rientro e da vedere se si adatta alla pista. Godiva Doc con il sette alza il tiro ma va forte, merita tutto il tifo del mondo perché rappresenta il sogno di una piccola scuderia toscana.

Ultimo nome in grado di strappare il pass è Amon You Sm, numero nove, che resta un cavallo di grande classe. Da vedere questa mattina con l’ultimo forfeit se esce qualche pedina interessante ed al suo posto in ordine di rientro arriva un cavallo pronto a scrivere la storia.

Martina Nerli