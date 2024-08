’Il Palio a tavola’ a rischio: "Non c’è collaborazione"

Il consiglio della Lega dei Rioni interviene per spiegare cosa succederà, quest’anno, al termine del Palio della Città di Pescia, in piazza del Grano, location che per tanti anni ha ospitato “Il Palio a tavola“. L’evento è, dal 2004, organizzato dall’associazione Quelli con Pescia nel cuore, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione della locale sezione della Pubblica Assistenza, proponendo al pubblico panzanella, porchetta, crostini, trippa, cioncia, formaggi e dolci tipici. Si parla, infatti, di organizzare nella stessa piazzetta uno spazio dedicato al cibo, organizzato dalla stessa Lega. "L’ampliamento della nostra manifestazione- spiega una nota del consiglio degli organizzatori del Palio -possibile grazie a riconoscimenti di autenticità e storicità conferiti dalla Regione, è stato annunciato l’anno scorso in sede comunale alla presenza di tutte le associazioni. Dopo una consulenza tecnica, è risultata la volontà e necessità di un punto di ristoro.

Consci dell’importanza della manifestazione “Il Palio a tavola“, abbiamo cercato collaborazione dall’associazione Quelli con Pescia nel cuore che, nonostante prenda il nome dal nostro evento e raccolga il pubblico che abbandona la piazza della disputa, fino a ora non è mai intercorsa. Tale collaborazione non è stata attuabile - si legge nell nota - nonostante le numerose proposte che la Lega ha avanzato, dando priorità e maggiore importanza a Quelli con Pescia nel cuore, tanto che in prima battuta gli è stata offerta la possibilità di gestire l’intera area in esclusiva nei tre giorni di manifestazione".

La proposta, però, non sarebbe stata accettata dall’associazione; per questo la Lega dei Rioni spiega di aver proposto di concedere a Quelli con Pescia nel cuore "uno spazio all’interno dell’area, superiore a quello degli altri stand nell’unico giorno richiesto, la domenica - si puntualizza nella nota - Ricevendo l’ennesimo rifiuto da parte dell’associazione ci siamo visti costretti, nostro malgrado, ad andare avanti con l’organizzazione del nostro evento". Inutili, fino a ora, i tentativi di mediazione dell’amministrazione comunale. Nessun commento, per adesso, da parte dei volontari di Quelli con Pescia nel cuore; quello che è certo è che, dopo sedici edizioni, rischia di saltare il tradizionale evento all’insegna della gastronomia tipica organizzato dall’associazione di volontariato.

E.C.