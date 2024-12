Il murales contro la dispersione scolastica. L’opera degli studenti del Sismondi-Pacinotti

’La scuola dentro’ è il progetto contro la dispersione scolastica curato dai professori Francesco Iadarola e Antonio Cavotta dell’Istituto Sismondi Pacinotti Berlighieri di Pescia, con la collaborazione di Sara Sartini quale titolare di un centro estetico situato nel centro di Santa Lucia che ha messo a disposizione una sua stanza adibita a consulenza, nella quale gli studenti si sono espressi realizzando un murales. Il progetto che era nato prima dell’era Covid ha coinvolto venticinque giovani ogni anno che hanno proposto il loro animo interiore con un dipinto che si estende su due pareti dove si vede una giovane donna assorta in sé stessa in un paesaggio isolato, e un airone fermo nella sua zona umida.

Il professore Francesco Iadarola ha parlato della sinergia della scuola con gli altri progetti dell’Istituto, della collaborazione con l’amministrazione comunale di Uzzano ed il volontariato in particolare "con la Misericordia di Uzzano che ha partecipato al supporto, un filo rosso che ha portato il contributo a quelle persone che avevano bisogno anche di altre strategie, ognuna con una chiave di lettura diversa". La dirigente scolastica Oria Bechelli ha sottolineato come "la scuola deve allearsi col territorio, i ragazzi non ragionano più come quelli di venti anni fa, i social hanno modificato il rendimento in particolare durante l’emergenza sanitaria, la realtà è questa, bisogna utilizzare un metodo di insegnamento diverso e la nostra scuola lo sta facendo. I ragazzi mettono in pratica quello che sarà il loro lavoro, è però fondamentale il confronto con l’esterno perché molti sono racchiusi in se stessi".

Stefano Incerpi