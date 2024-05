Il liceo Lorenzini protagonista a Roma

Il liceo Lorenzini si conferma una eccellenza nel panorama nazionale. È possibile integrare l’intelligenza artificiale nello studio della letteratura? La sperimentazione condotta dal liceo di Pescia ha provato a fornire una risposta concreta a questo interrogativo. Unica scuola superiore toscana ad aver aderito al progetto di ricerca promosso dall’associazione Impara Digitale e dal Miur, ha realizzato con gli studenti della classe 3B indirizzo linguistico un innovativo approccio al Decameron, costruendo un tour virtuale attraverso sette novelle. A conclusione del percorso, una delegazione è stata invitata a Roma dal Miur.

I ragazzi, sin dal primo anno, sono stati impegnati in progetti digitali e attività multimediali, in quanto parte del percorso sperimentale ’Aula 3.0’, in atto al Lorenzini già dal 2017. Con ’Decameron Reloaded’ è possibile immergersi in un viaggio attraverso scenari tridimensionali. Non mancano gli approfondimenti di carattere storico e sociale, le analisi testuali e l’attualizzazione di temi e problematiche proposti dal testo boccacciano.

Per illustrare il lavoro, il 9 maggio una delegazione composta dal docente David Del Carlo e dalle studentesse Ginevra Magrini, Yana Papini e Matilde Silvestri si è recata a Roma all’evento di restituzione finale della sperimentazione, durante il quale il progetto è stato illustrato alle altre scuole che hanno aderito, alla presenza di Gianna Barbieri, direttore generale DGEFID del Ministero dell’Istruzione e del presidente di Impara Digitale, Dianora Bardi.