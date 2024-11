Il Cubino sorprende la Larcianese. Paggetti rallenta la corsa dei viola

Cubino

1

Larcianese

0

CUBINO: Allegranti, Cocca, Gelli, Somigli C., Fabbrini, Gabbrielli (15’ st Pelhuri) Bussotti, Conti, Chiesi (15’ st Maresca), Marzoli, Paggetti. A disp. Lutzu, Sammicheli, Aragoni, Leggiero, Malizia, Cantini, Tacchi. All. Bonciani.

LARCIANESE: Cirilli, Vallesi (43’ st Carrara), Antonelli, Romani (24’ st Sarti), Tafi, Bagni, Lo Russo (20’ st Iannello), Salerno, Ndiaye (15’ st Biagioni), Capetta(35’ st Lovari), Tersigni. A disp.: Velani, Buoni, Seghi, Papa, Biagioni. All. Cerasa.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Marcatore: 28’ st Paggetti.

La Larcianese torna dalla trasferta di Firenze contro il Cubino con una sconfitta assolutamente immeritata. Il risultato di parità avrebbe meglio rispecchiato l’andamento della gara. La partita è iniziata una ventina di minuti dopo l’orario stabilito, in quanto la Larcianese ha ritardato l’arrivo a causa del traffico causato dalla Firenze Marathon di scena in città.

La rete dei locali è arrivata nella ripresa ed è nata da un errato retropassaggio verso il portiere di Tafi. Sulla palla lenta, si è scagliato Paggetti, che ha anticipato il portiere in uscita e realizzato la rete della vittoria. Nella parte finale della gara la Larcianese ha tentato in tutto i modi di pareggiare. Mister Cerasa ha operato alcune sostituzioni, potenziando il reparto offensivo, ma senza avere gli effetti sperati. Prima della rete dello svantaggio la formazione viola aveva sfiorato il gol con Capetta, il cui diagonale è stato parato da un ottimo intervento del portiere locale Allegranti. Nel primo tempo, al 36’ sugli sviluppi di una palla controllata male in area da un difensore del Cubino, la palla si ritrova sui piedi di Tersigni, che di sinistro prontamente tira, con la palla che esce di pochi centimetri fuori dalla porta. Davvero una grande occasione da rete. Alla fine della gara tanta amarezza nell’ambiente viola per un passo falso che allontana la Larcianese dai quartieri alti della classifica.

Massimo Mancini