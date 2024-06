I lavori al bocciodromo. È conto alla rovescia

"È stato firmato il contratto fra l’amministrazione e la società che ha vinto la gara per i lavori previsti al bocciodromo". La notizia arriva dal Comune. "A questo punto – prosegue l’ente – parte il conto alla rovescia per l’apertura del cantiere, con i lavori che dovranno essere consegnati entro 45 giorni ,quindi entro metà luglio. Nella stessa giornata, come già annunciato in consiglio comunale nel corso del dibattito inerente una atto ispettivo su questa materia, è stato approvato ulteriore progetto esecutivo da 130mila euro sempre per interventi inerenti il miglioramento energetico di questo impianto sportivo. Interventi che sono ulteriori all’appalto in questione". Il Comune ricorda che "il progetto definitivo delle opere di ristrutturazione ed maggiore efficienza energetica del bocciodromo è stato approvato con deliberazione del 27 ottobre 2020 e, sempre nello stesso periodo, l’ente ha avviato la procedura per la concessione di un contributo statale alla presidenza del consiglio dei ministri – ufficio per lo sport, nell’ambito del bando "Sport e Periferie 2020".

Il contributo ottenuto è di 630mila euro, altri fondi per 610mila euro derivano da risorse proprie dell’amministrazione, e per 31.145,10 euro, c’è la copertura da parte della Fondazione Caript, concessa ai fini del cofinanziamento delle spese di progettazione esecutiva. L’intervento prevede un’opera di relamping, la sostituzione di vecchi corpi di illuminazione con impianti a led luminoso a basso consumo, l’installazione di un cappotto termico e di impianto fotovoltaico da 20kWp, con l’obiettivo di adeguare il fabbricato anche dal punto di vista sismico ed effettuare il completo rinnovo della copertura per garantire un’ottima tenuta contro gli agenti atmosferici ed una migliore situazione termica nell’edificio. La società che realizzerà i lavori è di Formia: se li è aggiudicati a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 20,342%.

Da. B.