Gran successo di pubblico per la ’Marcia della Pace’

Grande afflusso di persone, a Larciano, per l’edizione numero ventiquattro della Marcia della Pace, partita dalla chiesa di San Rocco con arrivo a Larciano Castello. L’iniziativa del primo dell’anno, quest’anno intitolata ’Intelligenza artificiale e pace’, è ormai diventata un appuntamento tradizionale per la comunità di Larciano, che unisce diverse realtà del territorio nel segno del valore e del rispetto della pace. Tema che è molto attuale e sensibile per tantissime persone. La Marcia della pace è stata organizzata dal comune di Larciano, le parrocchie di San Rocco, Larciano Castello, Castelmartini e Cecina, dal Consiglio Comunale dei ragazzi, dalla Proloco di Larciano, dal Soccorso Pubblico, dall’Auser, Vab, Avis e Associazioni Intrecci. Oltre alle autorità comunali, tra cui l’assessore alla cultura Sara Sostegni, il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi e altri rappresentanti delle associazioni, ha partecipato alla manifestazione Monsignore Giovanni Paccosi, Vescovo di San Miniato, che ha celebrato la Messa nella chiesa di San Silvestro. Nell’occasione è stato ricordato don Agostin Cecchin, recentemente scomparso.