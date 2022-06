Flora Toscana in crescita del 25% "Nuova linfa per lavori importanti"

Si è tenuta nella sede di via Caravaggio l’assemblea ordinaria dei soci di Flora Toscana, che hanno approvato all’unanimità il bilancio 2021. "Bilancio molto positivo – commenta l’azienda – che ha visto la cooperativa superare i 45 milioni di euro di fatturato, con un incremento rispetto al 2021 del 25% e che dà nuova linfa per alcuni lavori di ristrutturazione del magazzino di via Caravaggio, la bonifica del vecchio tetto in amianto e l’installazione di pannelli solari per un nuovo impianto fotovoltaico da 120 KW. L’aggiunta di questo nuovo impianto, insieme a quello da 247 KW già installato sul vecchio magazzino, coprirà l’intero fabbisogno energetico del magazzino piante e fiori, rendendo così Flora Toscana completamente autosufficiente in termini di energia elettrica".

Il risultato netto di bilancio consentirà di arricchire il fondo sviluppo soci di Flora Toscana, che ha visto nel corso del 2021 dieci impianti realizzati proprio grazie a questo importante strumento di sostegno economico messo a disposizione dei soci.

Il bilancio consolidato del gruppo cooperativo registra oltre 65 milioni di fatturato, con un utile netto consolidato di 2 milioni di euro. L’assemblea ha anche approvato il Codice etico di Flora Toscana, che contiene le linee guida e le regole di condotta che la cooperativa intende seguire; definisce la posizione e l’impegno di Flora Toscana e l’insieme dei valori condivisi dalla cooperativa,