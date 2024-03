Feste di Pasqua con Pinocchio. Il programma

Il Parco di Pinocchio e la Casa delle Farfalle, all’interno del Giardino Storico di Villa Garzoni, saranno aperti anche a Pasqua e Pasquetta, dalle 10 alle 19, ma con gli ultimi accessi alle 18, anche in caso di pioggia, essendo prevista la possibilità di fare attività al coperto. Non solo: nel corso dell’intera settimana delle vacanze pasquali, all’interno del Parco sono state raddoppiate le attrazioni, sia quelle rivolte agli adulti che quelle dedicate ai bambini e alle loro famiglie, per passare la giornata nel paese di Pinocchio.

Per gli adulti sono previste visite guidate sia al Giardino Storico che alla Butterfly House e passeggiate lungo il percorso monumentale e artistico del Parco di Pinocchio, dove alle 12 è in programma il laboratorio di Origami Giapponesi. Per i bambini si aggiungono anche le attività del Paese dei Balocchi, con due giostre d’epoca dedicate ai bimbi dai 3 ai 12 anni, il museo dei giochi interattivi, spettacoli di burattini e percorsi avventura pensati per bambini e adolescenti dai 5 ai 14 anni. Previsti anche due laboratori, uno per realizzare il cappello della Fata Turchina o quello di Pinocchio, l’altro di pittura delle uova di Pasqua. E poi, i tanti giochi con gli animatori. Senza dimenticare i giochi che coinvolgono l’intera famiglia, la Caccia al Tesoro Botanico e Detective per un giorno. All’interno del Parco di Pinocchio si può mangiare al sacco nell’area pic-nic gratuita servita da un chiosco bar, oppure in uno dei due ristoranti. In caso di pioggia saranno sospese le visite guidate e i percorsi avventura, ma tutto il resto delle iniziative sarà svolto al coperto e al chiuso. Per maggiori informazioni, è possibile chiamare il 3312098223 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

