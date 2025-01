Ferito all’occhio dallo scoppio di un petardo

Grande spavento la notte dell’ultimo dell’anno, in piazza Gramsci, nella zona della stazione ferroviaria Montecatini Centro. Un ragazzino di otto anni, intorno alle 11, si è trovato con l faccia vicino a un botto che, un attimo dopo, è scoppiato. Tutti i presenti sono rimasti molto scossi davanti alla scena. Il bambino sembrava aver riportato una ferita rilevante a un occhio ed è stato portato subito dalla Croce Oro di Ponte Buggianese al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. È stato subito sottoposto a un’accurata visita per verificare eventuali danni alla vista. Per fortuna, il bambino ha riportato solo un trauma oculare e non testato necessario nemmeno tenerlo in osservazione. I medici lo hanno poi rimandato a casa.