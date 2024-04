Centrodestra, in consiglio comunale arriva Luigi Lupo

Luigi Lupo è da oggi il nuovo consigliere comunale a Larciano.

Il suo nome emerge dalla graduatoria, scaturita in seguito alle ultime elezioni amministrative.

"A seguito alla rinuncia di un eletto al consiglio comunale di Larciano nella lista “Centrodestra per Larciano“, ho accettato di ricoprire – spiega Luigi Lupo –, la carica di consigliere comunale per la lista “ Centrodestra per Larciano“. Pertanto, da ora in poi, sarò a disposizione di tutti i cittadini del comune di Larciano ogni volta che lo riterranno opportuno. Inoltre, essendo coordinatore di Forza Italia per Larciano – spiega ancora e conclude il neoconsigliere di opposizione a Larciano – sarò in ogni momento, disponibile verso coloro che si riconoscono nelle idee e nei programmi del partito, anche in vista delle prossime elezioni per il parlamento europeo."

M.M.