Fabo, l’avversaria in semifinale è Ruvo di Puglia

Ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie la Tecnoswitch Ruvo di Puglia per sbarazzarsi della Solbat Piombino, o per la precisione cinque, come cinque sono le gare a cui i tirrenici hanno costretto la formazione pugliese. Alla fine però, dopo una gara-5 dominata (94-77 il finale) in un PalaColombo ribollente di passione e in coda ad una stagione tormentata da guai fisici e problematiche varie, i Talos sono in semifinale.

La corsa alla Serie A2 mantiene così una delle sue principali favorite: toccherà alla Fabo Herons Montecatini provare a fermarne l’incedere, in quella che si preannuncia una finale anticipata fra due delle protagoniste dell’ultima Final Four di Coppa Italia di Serie B.

Le due franchigie avrebbero potuto incrociare le armi nella finale della kermesse romana, ma una Libertas Livorno formato deluxe, oltre a un roster ridotto ai minimi termini causa infortuni, privò la Tecnoswitch del pass per l’atto conclusivo della manifestazione: una sconfitta che è costata il posto a coach Federico Campanella, esonerato da secondo in classifica nel Girone B di Serie B. Il primo confronto assoluto tra la Montecatini targata Herons e Ruvo di Puglia si avrà dunque in questi playoff: una serie che promette scintille nella quale però gli uomini di coach Federico Barsotti non potranno godere del vantaggio del campo.

Gara-1 e gara-2 si giocheranno infatti in terra pugliese domenica e martedì, poi la serie si sposterà al PalaTerme per gara-3 e l’eventuale gara-4. Ruvo parte con un leggero vantaggio nel pronostico, ma Montecatini ha potuto godere di cinque giorni in più di riposo: un particolare che potrebbe avere un peso non trascurabile nei primi capitoli della serie.

Filippo Palazzoni