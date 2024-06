Botta e risposta finale. L’ultimo confronto in tv

Sarà trasmesso questa sera, alle 21, su Tvl, il confronto tra Luca Baroncini e Claudio Del Rosso, candidati a sindaco di Montecatini, che si confronteranno domenica e lunedì, nel turno di ballottaggio. L’emittente pistoiese trasmette sul canale 14 del digitale terrestre. Il confronto tra i due candidati a sindaco è stato registrato ieri pomeriggio nella sede di via Monte Leonese a Pistoia. L’appuntamento di stasera è l’unico momento di confronto organizzato in questi giorni di attesa del ballottaggio, anche se i cittadini si sarebbero aspettati un ulteriore momento di confronto pubblico, magari in piazza del Popolo.

Baroncini chiuderà la sua campagna elettorale venerdì 21, alle 19, con un aperitivo davanti al Gambrinus in viale Verdi 26. Oggi dovrebbe essere ufficializzato anche l’evento conclusivo della campagna elettorale di Del Rosso.

Intanto il mondo del volontariato sollecita interventi concreti ai due aspiranti sindaco. Marco Lucarelli, rappresentante di varie associazioni, augura un sentito in bocca al lupo ai candidati sindaco del Comune di Montecatini Terme. Lucarelli esprime la speranza che chiunque sia eletto dedichi attenzione alle associazioni di qualsiasi ambito esse siano. "Le associazioni – afferma – svolgono un ruolo fondamentale in molteplici settori e meritano il riconoscimento e il supporto dell’amministrazione comunale. Ogni associazione, con il proprio ambito di attività, contribuisce in modo significativo al tessuto sociale e culturale della nostra comunità. È essenziale che vi sia un tavolo di incontro e di lavoro per il futuro, non solo per le associazioni che rappresento, ma per tutte le realtà associative del territorio", L’appello di Lucarelli, noto in città per le attività legate al controllo di vicinato e alla sicurezza urbana in generale (recente il suo appello riguardante i problemi alla stazione Montecatini Centro), ma anche nel campo dell’organizzazione degli eventi in città, sottolinea "l’importanza di non lasciare le associazioni sole, ma di favorire un dialogo costruttivo e una collaborazione continua con l’amministrazione comunale, per il bene e lo sviluppo della comunità di Montecatini".

Da. B.