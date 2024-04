La lista Pd-MontecatineSi, che sostiene il candidato a sindaco Claudio Del Rosso, chiede al sindaco Luca Baroncini, segretario regionale della Lega, di dissociarsi completamente dalle ultime dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, candidato del Carroccio alle elezioni europee, sulle classi differenziati per i disabili. Una vicenda su cui è già scoppiata una pesante polemica a livello nazionale. "Ecco le sconvolgenti parole del generale - ricordano i democratici e i MontecatineSi’ – "La scuola dovrebbe essere come lo sport, dove si mettono insieme le persone con prestazioni simili. Un disabile non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei centro metri. Gli puoi fare una lezione insieme per spirito di appartenenza, ma poi ha bisogno di un aiuto specifico. Non sono un esperto di disabilità, ma credo che la scuola debba essere dura e selettiva, perché così sarà poi la vita" Gli esponenti della lista chiedono che "Baroncini si dissoci con forza da segretario regionale della Lega, da queste infauste dichiarazioni del candidato del proprio partito, a tutela del buon nome della città e delle iniziative condivise relative a Special Olympics, solo per fare un esempio, e delle altre associazioni che lavorano sull’inclusione idei diversamente abili. Il concetto di prestazione, di classificazione scolastica per prestazione, è inumano. Lo chiediamo con forza. Frasi del genere sono sufficienti, se non censurate, anche per dimettersi da un ruolo politico di quel tipo, in vista della candidatura esecrabile proprio nella circoscrizione centrale".