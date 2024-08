Al via tre cavalli stranieri. Attenti a Night Brodde

La freccia del Nord, il cavallo con la valigia e lo svedese di Francia. Questi in sintesi i tre stranieri di scena nel Città di Montecatini, Night Brodde, Eclat de Gloire e Bordeaux. Una presenza quella dei cavalli esteri che è una costante del grande evento di mezz’agosto. E di questi tempi non è per niente scontato vedere sulle nostre piste trottatori provenienti da oltre confine. Il cavallo più temibile è senza dubbio lo svedese Night Brodde, se non altro per il posto d’onore ottenuto a maggio nel gran premio della Lotteria. Lo svedese come si dice in gergo è un cavallo "che spinge la macchina". Uno dei migliori specialisti della partenza in circolazione. Il sorteggio però non è stato dalla sua parte, perchè Night Brodde ha avuto in sorte uno scomodo numero cinque. Una postazione che al Sesana è tra le peggiori. Bisognerà vedere cosa deciderà il suo allenatore guidatore Conrad Lugaer: se tentare il tutto per tutto allo stacco o invece cercare una posizione tra i primi e poi serbare energie per lo sprint finale.

Il francese Eclat de Gloire invece nella sua batteria ha ricevuto dalla Dea bendata un invitante numero due, ma che l’allievo di Loris Garcia, non potrà sfruttare più di tanto perchè è abbastanza lento in partenza. Il portacolori della scuderia Du vieux chene, della vecchia querce tradotto in italiano, è un normanno di dieci anni che corso ben 118 con 23 vittorie ma somme vinte per oltre 700mila euro. Questo lo ha portato a doversi misurare con i migliori trottatori d’Oltralpe nel suo paese. Così il suo allenatore e driver Garcia, professionista che frequenta molto la provincia, ha deciso di portare il suo Eclat che ha da quando era puledro, un po’ in giro in tutta Europa. E infatti il suo allievo ha vinto più all’estero che in patria con successi in Belgio, Svizzera, Spagna e anche nel nostro paese con un primo posto nel Palio dei Comuni di Montegiorgio e poi secondo in finale dietro Akela Pal Ferm.

Infine Bordeaux S, cavallo svedese, ma che da quattro anni corre in Francia. Forse il destino era nel suo nome. Da maggio di quest’anno è passato in allenamento a Eric Bondo. Con il trainer danese, da anni trapiantato nel nostro Paese, il cavallo sembra aver trovato una continuità di risultati visto che è sempre andato a premio nelle ultime cinque corse disputate. Il suo squillo è stato l’anno scorso a Cagnes sur Mer, con la vittoria nel prix de la Cote Azur, prova di preparazione all’Amerique. Quella al Sesana sarà la sua prima apparizione in Italia.

Niccolò Galligani