Acqua e sottopassi. Approvata l’opera di messa in sicurezza

La Giunta pesciatina ha approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza e regimazione delle acque di alcune zone della città, in particolare in via Squarciabocconi e via San Piero, a Veneri, interventi che avranno il costo di circa 100mila euro.

"L’approvazione di questo progetto esecutivo – commenta il sindaco Riccardo Franchi – rappresenta un altro obiettivo raggiunto dalla nostra amministrazione, che si prefigge di dare risposte concrete ai cittadini dopo anni di promesse non mantenute.

Il progetto prevede la regimazione delle acque superficiali, di risalita e di infiltrazione nei sottopassaggi ferroviari di via Squarciabocconi e via San Piero, e un tratto di risistemazione e risanamento del manto stradale in via Carducci per 150 metri.

Con l’inizio dei lavori previsto per i primi mesi del nuovo anno – conclude – un altro obiettivo sarà raggiunto per la sicurezza dei nostri cittadini e di tutte le persone che quotidianamente transitano nelle strade oggetto di intervento".