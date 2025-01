Un'unica base per ricaricare iPhone, Apple Watch e AirPods: scopri il caricatore MagSafe 3 in 1 a metà prezzo

La tecnologia MagSafe permette di ricaricare i tuoi dispositivi targati Apple senza l'utilizzo di alcun cavo ma semplicemente tramite una connessione wireless e magnetica e oggi, su Amazon, il caricatore MagSafe targato INIU viene messo in offerta con uno sconto imperdibile del 49% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 22,53€.

Caricatore MagSafe 3 in 1: tutte le sue funzionalità

Questo caricatore wireless magnetico pieghevole 3-in-1 è molto utile per ricaricare contemporaneamente il tuo telefono i tuoi auricolari e il tuo smartwatch, eliminando la necessità di gestire cavi e adattatori multipli o di trovare prese sufficienti per caricare tutti i tuoi dispositivi, rendendolo una soluzione di ricarica portatile e che risparmia tempo e spazio.

Basta attaccare magneticamente il tuo iPhone, e il pad di ricarica wireless diventerà un supporto per il telefono in pochi secondi. La sua potente attrazione magnetica terrà saldamente l'iPhone, puoi caricarlo verticalmente e continuare ad utilizzarlo. La sua connessione in silicone morbido permette una piegatura a 180° in modo tale da adattarsi a qualsiasi situazione e ambiente.

Basta piegarlo in un formato compatto e potrà anche essere trasportato in uno zaino in modo tale da poterlo portare sempre con te, occupando poco spazio e dicendo addio a grovigli di cavi e caricabatterie vari.

Molto utile sia durante i viaggi ma anche durante la quotidianità: che si tratti di giornate lavorative o a casa. Questo caricatore presenta anche delle caratteristiche utili in termini di sicurezza: il suo TempGuard2.0 monitora la temperatura di ricarica 3,2 milioni di volte al giorno, garantendo che le batterie dei tuoi dispositivi siano protette dai rischi di esplosioni e surriscaldamento durante la ricarica.

Puoi acquistare il caricatore MagSafe targato INIU su Amazon con uno sconto del 49% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 22,53€.