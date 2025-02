Una fontana silenziosa e sicura per il tuo gatto: Philips Pet Series, ora con il 10% di sconto per un tempo limitato

Oggi vogliamo parlarti di un prodotto semplicemente sensazionale; di fatto, la Philips Pet Series è una fontana d’acqua smart per gatti progettata per garantire acqua fresca, pulita e sempre disponibile all’occorrenza. Grazie al sistema di filtraggio a 4 livelli, al rilevamento del movimento e al design anti-versamento, incoraggia il tuo gatto a bere di più, contribuendo alla sua salute. Oggi su Amazon è in offerta con il 10% di sconto, con un prezzo speciale di soli 33,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Si tratta di un gadget best buy che non puoi lasciarti sfuggire.

Philips Pet Series: la fontana intelligente che mantiene il tuo gatto sempre idratato

Il sistema di filtraggio a 4 livelli elimina peli, impurità e residui, mantenendo l’acqua sempre pulita e priva di odori. Questo aiuta a prevenire problemi renali e urinari nei gatti, migliorando la loro idratazione quotidiana.

Grazie al rilevamento intelligente del movimento, la fontana attiva il flusso d’acqua solo quando il gatto si avvicina, riducendo gli sprechi e mantenendo l’acqua più fresca.

Con un livello di rumorosità inferiore a 38dB, questo accessorio non disturba il sonno né del gatto né dei proprietari. Il design anti-versamento impedisce fuoriuscite accidentali, mantenendo la zona circostante sempre asciutta.

Il serbatoio da 2,2 litri assicura un’ottima autonomia, riducendo la necessità di rabboccare l’acqua frequentemente. Perfetta per chi passa molto tempo fuori casa.

La Pet Series PAW3210/02 di Philips è la soluzione ideale per chi vuole garantire acqua sempre fresca e pulita al proprio gatto con un dispositivo intelligente e silenzioso. Grazie allo sconto del 10% su Amazon, oggi la puoi comprare a soli 33,99€, un prezzo conveniente per migliorare la salute del tuo amico a quattro zampe. Corri a prenderla, le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo e c’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio.