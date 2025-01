Un grande suono in un piccolo formato: scopri il prezzo scontato del Marshall Emberton II

Marshall Emberton II è uno speaker Bluetooth portatile di altissima qualità, ed è disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 99,99 euro, grazie a un generoso sconto del 44% sul prezzo di listino. Vanta un design vintage,elegante e iconico, ma permette di beneficiare anche di prestazioni audio eccezionali; è l'accessorio perfetto per goderti la tua musica preferita in completa mobilità.

Marshall Emberton II, lo speaker che devi avere adesso

Dotato della tecnologia True Stereophonic, l’Emberton II offre un suono multidirezionale a 360 gradi, avvolgendo l’ascoltatore con un audio bilanciato e dettagliato. Ogni nota e ogni beat sono riprodotti con la qualità iconica Marshall, ideale per gli amanti della musica.

Con una batteria che garantisce fino a 20 ore di riproduzione continua, puoi ascoltare la tua musica preferita per un’intera giornata senza dover ricaricare. Inoltre, la funzione di ricarica rapida offre 1 ora di autonomia con soli 20 minuti di ricarica.

Il Marshall Emberton II combina un design vintage, elegante ma resistente grazie ad una struttura impermeabile certificata IPX7; è ideale per un utilizzo all’aperto, al mare o in piscina.

Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.1, assicura una connessione stabile e veloce con il tuo smartphone, tablet o laptop. Puoi goderti la tua musica senza interruzioni e lag fino a 10 metri di distanza.

Realizzato con materiali robusti e in parte riciclati, l’altoparlante è progettato per durare nel tempo; è una scelta responsabile per chi cerca qualità senza rinunciare all'attenzione per l'ambiente.

Infine, il pulsante multi-direzionale consente di controllare facilmente la riproduzione, il volume e il cambio traccia.

A soli 99,99 euro su Amazon, spese di spedizione comprese, lo speaker Marshall Emberton II offre prestazioni premium a un prezzo decisamente competitivo; con Amazon avrai diritto anche alla consegna celere e immediata e alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.