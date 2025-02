A cura di BlazeMedia

Tutto ciò che ti serve in un unico laptop: un processore potente, uno schermo da 14”, tanti accessori in confezione e risparmi l’85% sul prezzo di listino Compra subito il nuovo laptop di Bvate, con uno schermo da 14”, Windows 11, un processore Intel Celeron N4020 e ben 256 GB di storage. In offerta su Amazon a 199,99€, con l’85% di sconto.