Tre telefoni cordless al prezzo di uno, scontatissimo su Amazon (-20%)

Nuova casa? Avete necessità di installare un nuovo telefono cordless? O semplicemente avete necessità di cambiare quello che avete che ormai risulta essere antiquato e crea più problemi che benefici? Oggi proponiamo uno sconto molto interessante del 20% su un pacchetto da tre telefoni cordless che vengono venduti a 103,99€.

Tre telefoni cordless: Amazon e Gigaset lanciano la promozione

Questi tre telefoni cordless risultano essere molto all'avanguardia con un design interessante e classico. Si parte da un piccolo display a colori da 2,2 pollici e con un'eleganza che non passa mai di moda. Perfetto, anche per il design, sia per la casa che per un uso ufficio. La qualità dell'audio è molto elevata, sia all'orecchio sia in vivavoce.

Inoltre questi tre telefoni dispongono di attacco jack ai quali è possibile collegare anche un paio di cuffie o degli auricolari classici. Presente anche la protezione delle chiamate indesiderate o etichettabili come spam e, inoltre, dispone di un'ampia rubrica all'interno della quale salvare i numeri necessari e più importanti.

Un altro elemento da non sottovalutare di questi telefoni è la capacità di funzionare con un basso impatto energetico grazie alla tecnologia ECO sviluppata in Germania. Infine, cosa verrà consegnato nel packaging?

Oltre ai tre telefoni saranno disponibili 1 stazione base, 2 stazioni di ricarica, 3 adattatori di rete, 1 cavo di collegamento, 6 batterie AAA, 3 copribatteria, 3 clip da cintura e una guida rapida d'utilizzo. E dunque, se state cercando dei telefoni cordless per la vostra casa o per l'ufficio vi consigliamo di prendere in considerazione questi dispositivi Gigaset, attualmente in promozione ed in sconto su Amazon.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto molto allettante del 20% sui tre telefoni cordless targati Gigaset che vengono venduti alla cifra finale e totale d'acquisto di 103,99€.