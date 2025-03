Tablet Android 15 con connettività dati: solo 119€ con l'offerta Amazon di oggi

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Blackview Tab 60 Pro al prezzo scontato di 119 euro, grazie all'applicazione di un coupon da 20 euro presente nella pagina del prodotto. Si tratta di un'offerta incredibile: il tablet con Android 15, infatti, propone un'ottima scheda tecnica, con un ampio display, tanta memoria e persino il supporto alla connettività 4G a fronte di un costo davvero contenuto.

Blackview Tab 60 Pro: un super tablet Android a questo prezzo

Per chi è alla ricerca di un tablet low cost in grado di garantire buone prestazioni anche con una spesa ridotta, la soluzione giusta è rappresentata proprio dal tablet Blackview in offerta su Amazon. La scheda tecnica di Blackview Tab 60 Pro comprende un display da 10,1 pollici con risoluzione HD a cui si affianca un SoC Octa-Core. Ci sono anche 4 GB di memoria RAM, con altri 8 GB di RAM virtuale a disposizione, e 128 GB di memoria interna, con possibilità di espansione fino a 2 TB tramite lo slot microSD. Tra le specifiche troviamo anche una batteria da 7.700 mAh.

Il tablet è dotato del supporto Wi-Fi e della possibilità di utilizzare la connettività 4G. C'è anche il GPS oltre al Bluetooth. Il sistema operativo è Android 15 con il Play Store e tutti i servizi Google. C'è anche la certificazione Widevine L1 che consente di sfruttare il supporto ai contenuti in Full HD su tutte le principali piattaforme di streaming.

Con la nuova offerta Amazon e il coupon da 20 euro da applicare in pagina è possibile acquistare il Blackview Tab 60 Pro al prezzo scontato di 119 euro. Si tratta dell'occasione giusta per poter acquistare un tablet low cost in grado di offrire un ottimo comparto tecnico, buone prestazioni generali e anche la connettività dati per l'utilizzo senza una connessione Wi-Fi.