Stazione di ricarica Anker a 6 porte: potenza e versatilità in un unico dispositivo, OFFERTA LAMPO

Una stazione di ricarica è molto utile in una stanza e in particolar modo su una scrivania in cui c'è una grossa presenza di cavi e grazie a questo prodotto potrai collegare tutti i tuoi dispositivi ad un unico hub.

6 porte di ricarica per un totale di 200W: offertissima

Questa stazione di ricarica è ultra potente. Scopri la praticità di alimentare sei dispositivi contemporaneamente con l'uscita ultra-potente da 200 W della stazione di ricarica Anker Prime. Ogni USB-C supporta 100W Max.

Se utilizzi due porte USB-C contemporaneamente, ognuna fornisce fino a 100W di potenza, riducendo drasticamente i tempi di ricarica dei tuoi dispositivi. Per fare un esempio, potrai ricaricare due MacBook Pro da 14" da 0 a 50% in soli 28 minuti. Alimenta 6 dispositivi contemporaneamente da una sola postazione, e assicurati che tutti tuoi dispositivi siano sempre carichi e pronti all’utilizzo.

L’innovativo sistema MultiProtect e ActiveShield 3.0 di Anker offrono una sicurezza completa, monitorando continuamente le temperature di ricarica per garantire che i dispositivi si ricarichino in modo sicuro.

Se sei alla ricerca di una stazione di ricarica dotata di ben 6 porte per una potenza totale di 200W, che garantisca una ricarica contemporanea dei tuoi dispositivi e in particolar modo una ricarica rapida, sei nel posto giusto. Non perdere l'occasione di sfruttare questa promozione lampo. Con le spese di spedizione pari a 0 l'offerta diventa ancor più imperdibile.

