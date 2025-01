Sottile, potente e pronto a tutto: il tablet Android con fotocamere AI e batteria a lunga durata

Scegliere un tablet non è così semplice come sembra, soprattutto per chi ha le idee poco chiare. In soccorso oggi però giunge Amazon, che prova a mettere un po' di ordine permettendo di acquistare un tablet con una scheda tecnica molto interessante ad un prezzo davvero vantaggioso. Si parla del BESTTAB A20, dispositivo con display Full HD a 120Hz, connettività Wi-Fi + 5G, 24GB di RAM complessivi e Android 14 come sistema operativo. E in dotazione ci sono anche utili accessori come tastiera, mouse e pellicola protettiva.

Il prezzo è certamente un fattore determinante, e, come lasciato intendere poco sopra, oggi è molto interessante. Oltre allo sconto del 57% già applicato è possibile risparmiare altri 90 euro applicando manualmente il coupon. Calcolatrice alla mano, il prezzo finale è di soli 109,99 euro, con consegna gratuita per gli abbonati Prime.

Rapporto qualità-eccellente per questo tablet per svago e produttività

Ci sono diverse ragioni per cui si può considerare l'acquisto del BESTTAB A20. Innanzitutto, le sue specifiche tecniche lo rendono un dispositivo versatile e anche abbastanza performante. Il processore octa-core T606, supportato da ben 24 GB di RAM (8GB di base, più 16GB di espansione), assicura performance fluide e reattive, ideali per il multitasking, la navigazione web, la riproduzione di video in alta definizione e il gaming. A corredo c'è anche la memoria interna da 256 GB, espandibile tramite scheda TF fino a 2 TB, che offre tutto lo spazio necessario per archiviare app, foto, video e altri file.

Lo schermo da 10 pollici con risoluzione Full HD+ (1920x1200) e tecnologia IPS garantisce immagini nitide e dettagliate, con colori vividi e angoli di visuale ampi, perfetti per guardare film, serie TV e giocare. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz (una "sorpresa" per questa fascia di prezzo) rende l'esperienza visiva ancora più fluida, soprattutto durante le sessioni di gioco. E a proposito di video, un altro aspetto importante è il supporto Widevine L1, che permette di visualizzare contenuti in streaming in alta definizione su piattaforme come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Il BESTTAB A20 è dotato anche di una doppia fotocamera con sensore principale da 8 megapixel e funzionalità AIvolte a migliorare ulteriormente gli scatti. Il modulo posteriore, pur non essendo di livello professionale, permette di catturare foto e video di buona qualità, per immortalare ricordi e condividere le proprie esperienze sui social network. Ma non è tutto, perché la batteria integrata da 5000mAh offre un'autonomia sufficiente per diverse ore di utilizzo (circa 30 ore di riproduzione video), mentre la connettività Wi-Fi + 5G assicura una navigazione internet veloce e stabile in casa e fuori.

A rendere questa offerta ancora più interessante ci pensa infine il kit di accessori in dotazione. Questo è composto da cover, tastiera, mouse, supporto per scrivania, pellicola protettiva, stylus, cavo di ricarica e caricabatterie. Insomma, tutto il necessario per una esperienza d'uso davvero completa. E senza sborsare una cifra eccessiva, visto il doppio sconto Amazon. Costa solo 109,99€, spese di spedizione comprese.