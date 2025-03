Smart TV LG NanoCell da 55'': prezzo incredibile su Amazon, è l'affare del giorno

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV di alta qualità e con un prezzo davvero contenuto. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso oggi, infatti, è possibile puntare sulla LG NanoCell Serie 81 da 55 pollici (55NANO81T6A) che viene proposta al prezzo scontato di 449 euro.

Il modello, dotato di pannello 4K e di sistema operativo webOS 24, è parte della gamma 2024 di LG e viene scontato del 40%, raggiungendo il nuovo prezzo minimo storico. Per tutti gli utenti Amazon c'è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita.

Smart TV LG NanoCell: un affare a questo prezzo

La Smart TV LG NanoCell è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello di qualità, con un pannello di fascia superiore e un prezzo accessibile. Il modello in offerta è quello da 55 pollici con risoluzione 4K. A gestire il funzionamento c'è il processore Alfa 5 Gen 7.

Per quanto riguarda la parte software, il modello di LG può contare su webOS come sistema operativo, con la possibilità di sfruttare tutte le app dei principali servizi di streaming oltre a utilizzare Alexa e altre funzionalità smart avanzate, per un'esperienza d'uso moderna e completa. Non mancano, inoltre, funzioni dedicate al gaming per gli utenti che abbineranno una console al televisore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la TV LG NanoCell da 55 pollici con un prezzo scontato di 449 euro. Si tratta di un taglio di prezzo del 40% che porta la TV LG al nuovo minimo storico. La consegna è sempre gratuita. Il modello è venduto direttamente da Amazon e c'è anche la possibilità di richiedere il ritiro gratuito del vecchio TV, selezionando l'apposito servizio tramite la pagina del prodotto.