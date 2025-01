Smart TV da 55 pollici a 359€ su Amazon: è il best buy di oggi

È il momento giusto per acquistare una nuova smart TV: sfruttando l’offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare la TCL 55PF650 con un prezzo scontato di 359 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati agli acquisti a rate.

Il modello in offerta ha un pannello 4K da 55 pollici e può contare sulla piattaforma smart Fire TV, la stessa utilizzata anche dalle popolari e apprezzate Fire TV Stick di Amazon. L’offerta è disponibile premendo sul tasto qui di sotto e la consegna è gratuita.

Smart TV da 55 pollici: su Amazon c’è l’offerta giusta

La TCL 55PF650 ha tutto quello che serve agli utenti alla ricerca di una nuova smart TV di grandi dimensioni in grado di abbinare un pannello di qualità e una piattaforma aggiornata e ricca di app e servizi di punta, oltre a un prezzo accessibile. Il modello in questione è dotato, infatti, di un pannello 4K HDR da ben 55 pollici. C’è anche il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, per immagini e audio di alta qualità.

La piattaforma smart è la Fire TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento (Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e molto altro ancora) e con la possibilità di sfruttare Alexa per la gestione tramite comandi vocali.

Tramite l’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la smart TV TCL 55PF650 con un prezzo scontato di 359 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate.

La consegna è sempre gratuita e rapida, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di farsi recapitare il pacco anche presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. C’è poi la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.