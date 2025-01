Sempre con te in auto o scooter: l’avviatore per la batteria è un must have e costa pochissimo

L’avviatore per la batteria dell’automobile di NEXPOW è un dispositivo semplicemente indispensabile da avere sempre con sé all’interno della propria vettura. Serve appunto, per avviare veicoli in emergenza, e si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 34,48 euro, grazie a uno sconto del 5% sul prezzo di listino e un coupon del 30% applicabile al checkout. È la soluzione ideale per tutti gli automobilisti che desiderano viaggiare senza preoccupazioni.

Avviatore NEXPOW, semplicemente un best buy

Con una capacità di 2000A di corrente di picco, il prodotto di NEXPOW è in grado di avviare veicoli con motori fino a 7.5L a benzina o 6L a diesel. È compatibile con auto, moto, SUV, barche e altri veicoli a 12V, rendendolo indispensabile per affrontare situazioni di emergenza su strada.

Compatto e leggero, si può trasportare nel bagagliaio dell’auto o in una borsa. Include una torcia a LED multifunzione con modalità standard, SOS e strobo, perfetta per illuminare la strada o segnalare la tua posizione in caso di necessità.

Oltre a essere un booster per batterie, il NEXPOW funge anche da power bank con tecnologia Quick Charge 3.0, così potrai ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici rapidamente. In più, sappi che è dotato di una serie di protezioni integrate, tra cui:

Prevenzione di sovraccarico e surriscaldamento.

Protezione contro cortocircuiti e inversioni di polarità.

Avviso sonoro in caso di collegamenti errati.

È un gadget affidabile per qualsiasi utente, anche per chi non ha familiarità con i booster. Ha un suo design intuitivo e può essere utilizzato da chiunque. I morsetti intelligenti e il display semplificano l’operazione di avvio della batteria, rendendolo un dispositivo pratico e accessibile.

Con un costo irrisorio di soli 34,48 euro, grazie al coupon del 30% e allo sconto del 5%, questo avviatore gode del miglior rapporto qualità-prezzo; è un gadget “must have” che non può mancare nella tua auto. Compralo subito con la spedizione gratuita.