Scopri Honor Pad X8a: tablet elegante e potente ad un prezzo imbattibile su Amazon

Honor è un'azienda che è riuscita ad assicurarsi la fiducia degli utenti e della community grazie alla realizzazione di prodotti di ottima qualità e spesso venduti a prezzi accessibili e molto competitivi, ed è anche il caso di questo tablet: l'Honor X8a viene messo in sconto del 27% e viene venduto su Amazon al prezzo finale di 123,40€.

Honor X8a: analizziamo la scheda tecnica di questo tablet

Honor X8a è un tablet entry-level di fascia economica ma che presenta una scheda tecnica molto bilanciata nonostante il prezzo accessibile. Partiamo dal display, si tratta di un pannello da 11 pollici con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel, con un refresh rate da 90Hz e la disponibilità di più di 16 milioni di colori visualizzabili.

Per quanto riguarda la fotocamera citiamo la presenza di due sensori. In un tablet il focus sulla fotocamera non è sempre ottimale e anche in questo caso non ci troviamo di fronte ad un comparto di livello top ma comunque in linea con il resto delle componenti e, a sua volta, di buona qualità: una posteriore da 5 MP e una frontale da 5 MP.

I dati sulla frontale risultano essere più interessanti, soprattutto considerando l'uso che se ne può fare (videocall lavorative e non solo).

Dal punto di vista delle prestazioni, sotto la scocca, va segnalata la presenza dell'ottimo processore Snapdragon 680 supportato dalla GPU Qualcomm Adreno 610 e dalla CPU Qualcomm Kryo 265. La batteria, invece, si attesta sui 8.300mAh che garantisce un uso prolungato e senza interruzioni.

Honor X8a viene messo in sconto del 27% e viene venduto su Amazon al prezzo finale di 123,40€. Un tablet accessibile ed economico che garantisce prestazioni fluide, un buon display e una batteria infinita. Un'occasione da non lasciarsi scappare.