Samsung Galaxy Tab S9 FE+: nuovo minimo storico su Amazon

Chi è alla ricerca di un tablet Android di fascia media, con una scheda tecnica completa e un ottimo rapporto qualità/prezzo, può oggi sfruttare la nuova offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy Tab S9 FE+. Il tablet è in sconto, con un’offerta flash che consente agli utenti di poter completare l’acquisto al nuovo minimo storico sullo store.

In questo momento, infatti, il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è disponibile al prezzo scontato di 499 euro, scegliendo la versione con connettività Wi-Fi e 128 GB di memoria interna. Per gli utenti iscritti al programma di Prime abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, c’è la possibilità di effettuare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. In confezione troviamo anche la S-Pen e il caricabatterie. Il tablet è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile di seguito.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: un tablet completo, ora al prezzo giusto

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un tablet di fascia media completo. Tra le specifiche, infatti, troviamo un display IPS da 12,4 pollici, con risoluzione di 2.560 x 1.600 pixel e refresh rate massimo di 90 Hz.

Si tratta di un pannello di qualità, con le dimensioni giuste per garantire un’elevata produttività oltre che una visione dei contenuti multimediali ottimale.

A gestire il funzionamento del tablet di Samsung troviamo il SoC Exynos 1380, lo stesso chip proposto da diversi smartphone di fascia media del costruttore sudcoreano e in grado di offrire buone prestazioni in tutti i contesti di utilizzo.

A segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage (espandibile) e di una batteria da ben 10.090 mAh, che potrà offrire un’ottima autonomia.

Ci sono anche due fotocamere, una posteriore e una anteriore, con sensori da 8 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali laterale.

Il tablet è certificato IP68, include la S-Pen in confezione ed è dotato del sistema operativo Android 14, con la personalizzazione della One UI e con aggiornamenti garantiti fino ad Android 17.

Sfruttando la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ al prezzo scontato di 499 euro, con possibilità di acquisto anche in 5 rate. L’offerta porta il tablet al minimo storico.