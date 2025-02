Risparmia tempo e denaro nella manutenzione del prato: il tosaerba di Parkside è il “must have” per il tuo giardino

Il robot tosaerba a batteria di Parkside (modello PMRA 20-Li B2) è un prodotto indispensabile se hai un giardino. Dispone di una grande e capiente batteria da 20V, è progettato per mantenere il prato sempre curato senza fatica, grazie anche al suo motore brushless, alla larghezza di taglio di 18 cm e alla gestione automatica dell’area fino a 500 m². Con questo articolo avrai a casa tua una soluzione efficiente e silenziosa per la cura dello spazio che più ami, così sarai pronto per sfruttarlo in primavera.

Oggi su Amazon è in offerta con il 5% di sconto e il prezzo finale scende a 399,95€, un’ottima occasione per chi vuole un prato impeccabile con il minimo sforzo.

Il robot tosaerba di Parkside è potente e autonomo e sistemerà il tuo prato al meglio

Il tosaerba di Parkside utilizza un sistema di taglio automatico intelligente, regolando il percorso in base alla superficie del giardino. Con una larghezza di taglio di 18 cm, è in grado di coprire fino a 500 m², rendendolo ideale per prati di medie dimensioni.

Il motore brushless garantisce prestazioni più efficienti e una maggiore durata, riducendo la manutenzione e migliorando la gestione dell’energia. Questo significa che potrai fare tagli più precisi e che godrai di un prodotto più silenzioso rispetto ai modelli con motore tradizionale.

Il robot è dotato di sensori di sicurezza che gli permettono di evitare ostacoli e fermarsi in caso di sollevamento o ribaltamento. Inoltre, il funzionamento è silenzioso, permettendoti di goderti il giardino senza rumori fastidiosi. Grazie alla sua batteria da 20V, offre un’ottima autonomia e, in più, torna automaticamente alla base di ricarica quando necessario, riprendendo poi il taglio dal punto in cui si era interrotto.

Per concluedere, il robot di Parkside (nello specifico, il modello PMRA 20-Li B2) è un device potente, silenzioso e completamente autonomo. Praticamente la miglior scelta per chi vuole un prato sempre in ordine senza sforzo. Grazie allo sconto del 5% su Amazon, oggi lo potrai portare a casa al prezzo speciale di soli 399,95€, un’ottima occasione per chi cerca una soluzione intelligente per la manutenzione del giardino.