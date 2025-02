Risparmia energia e crea l’atmosfera perfetta con la lampadina smart compatibile con Alexa e Google in SCONTO CHOC

Per aumentare il livello della domotica della tua casa non puoi inserire all'interno del tuo ecosistema domestico questa lampadina smart Tapo che oggi, su Amazon, viene messa in super sconto del 63%: puoi portartela a casa a soli 9,99€. Si tratta di una promozione davvero imperdibile.

Lampadina smart: tutte le funzionalità intelligenti di questo device al 63% di sconto!

Con 1055 lumen di illuminazione nitida e di alta qualità, Tapo L535E è la lampadina ideale per qualsiasi spazio domestico che richieda un'illuminazione più brillante. Dispone di milioni di colori ed è progettata per offrire tanti scenari diversi per la tua routine o attività quotidiana personalizzando la luminosità, la temperatura e i colori della luce, con milioni di tonalità tra cui scegliere tramite l'app Tapo.

Con il supporto del protocollo Matter, questa lampadina può interagire perfettamente con altri prodotti certificati su tutte le piattaforme. Crea un programma regolare per accendere/spegnere con gli effetti di luce scelti.

Questa lampadina può essere controllata tramite comando vocale: gestisci le tue luci intelligenti tramite Alexa o Google Assistant, il che aumenta a dismisura il livello della domotica all'interno della tua smart home. Accendi/spegni istantaneamente i dispositivi connessi ovunque tu sia tramite l'app Tapo. Attiva la modalità assenza per simulare la presenza di qualcuno a casa il che aumenta anche il livello di sicurezza allontanando dei malintenzionati.

Tra le altre cose, potrai monitorare il consumo energetico e i costi in tempo reale dei tuoi dispositivi collegati tramite l'app Tapo. Infine puoi connetterti direttamente alla rete Wi-Fi protetta di casa, senza bisogno di un hub o di apparecchiature aggiuntive.

Oggi, su Amazon, viene messa in super sconto del 63% la lampadina smart Tapo che viene venduta al costo totale e finale d'acquisto di soli 9,99€. Non perdere tempo e acquistala subito!