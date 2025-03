Ricarica tutto con iVANKY 4 in 1: iPhone, Apple Watch e AirPods in un solo tocco, RISPARMIA IL 50%

Questa stazione di ricarica iVANKY permette di ricaricare rapidamente e simultaneamente tutti i tuoi dispositivi targati Apple. Che si tratti di iPhone, Apple Watch o AirPods non fa differenza, tutto potrà essere ricaricato in un attimo. Su Amazon, oggi, è disponibile un coupon del 50% che vi farà acquistare questa stazione alla metà del prezzo che equivale a 34,99€. Approfittane adesso, prima che scada!

Mai più batterie scariche con la stazione di ricarica iVANKY 4 in 1

Questa base di ricarica wireless 4 in 1 è progettata per gli appassionati di tecnologia moderna, fornisce alimentazione simultanea per iPhone, Apple Watch e AirPods. Dì addio ai cavi aggrovigliati e ai caotici fasci di cavi e mantieni la tua scrivania ordinata. Ricarica iPhone con una velocità di 15 W ultra veloce, per Apple Watch con un affidabile 2,5 W, per AirPods con una costante 3W - tutto in una volta.

Ogni dispositivo si ricarica in modo indipendente, senza compromettere le prestazioni degli altri. L'innovativo design della luce notturna è progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente e funge anche da pratica illuminazione notturna, che la rende adatta per le ricariche, per l'appunto, notturne.

Inoltre, il suo esclusivo rivestimento in metallo conferisce eleganza e durata mantenendo estetica e funzionalità senza soluzione di continuità. Questa stazione di ricarica è il compagno perfetto per i tuoi viaggi e si adatta facilmente in tasca o in valigia.

Funziona anche come supporto per telefono regolabile, che offre un angolo di visione confortevole per guardare video, conversazioni FaceTime, inviare messaggi e altro ancora, aumentando la praticità di viaggio. Con le spese di spedizione pari 0 non potrai lasciarti scappare quest'offerta.

Su Amazon, oggi, è disponibile un coupon del 50% che vi farà acquistare questa stazione alla metà del prezzo che equivale a 34,99€. Aggiungila subito al carrello!