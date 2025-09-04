Rendi smart il citofono con la super offerta EZVIZ e apri il portone col telefono

La sicurezza domestica è ormai una priorità irrinunciabile, ma trovare una soluzione che sia al tempo stesso affidabile, elegante e facile da usare può sembrare un’impresa. Oggi, però, grazie a una promozione davvero interessante, portarsi a casa un videocitofono di qualità superiore diventa un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. il videocitofono WiFi EZVIZ CP5 che rivoluziona il modo di vivere la casa è disponibile a un prezzo scontato che rende l’offerta ancora più appetibile: solo 169,99 euro, con uno sconto del 15%.

Tecnologia che semplifica la vita quotidiana

Se stai valutando di aggiornare il tuo sistema di controllo accessi, questa è la soluzione che merita attenzione. L’EZVIZ CP5 si distingue per un display touch da 7 pollici a colori, progettato per offrire un’esperienza visiva di livello superiore e una gestione intuitiva di tutte le funzionalità.

Ogni visita viene segnalata in modo personalizzabile, con suonerie che puoi scegliere in base ai tuoi gusti, e lo schermo si attiva automaticamente, così non rischi mai di perdere un arrivo importante.

L’aspetto che colpisce fin dal primo utilizzo è la flessbilità del sistema di controllo degli accessi: puoi aprire porte e cancelli con una semplice card RFID – ne trovi già due incluse nella confezione – oppure gestire tutto dal monitor interno, oppure ancora tramite l’app EZVIZ direttamente dallo smartphone. Questa versatilità è un vero punto di forza per chi, spesso fuori casa, non vuole rinunciare al controllo e alla serenità.

La qualità delle immagini è ciò che fa davvero la differenza: grazie alla risoluzione Full HD 1080p e all’ampio angolo di visione di 134°, puoi vedere tutto ciò che accade davanti al tuo ingresso con una chiarezza sorprendente. Anche nelle ore notturne, la visione a infrarossi fino a 5 metri garantisce un monitoraggio costante e dettagliato, così puoi sentirti protetto in ogni momento della giornata.

Non è solo un videocitofono, ma un vero e proprio alleato per la comunicazione: puoi interagire in tempo reale con i visitatori ovunque tu sia, grazie alla funzione bidirezionale dell’app EZVIZ. E se desideri maggiore riservatezza, la possibilità di modificare la voce durante le conversazioni con gli sconosciuti rappresenta un dettaglio che fa la differenza per la tua privacy.

Non importa quale sia il tuo impianto: il videocitofono supporta sia il cablaggio a 2 fili che a 4 fili, così si adatta facilmente alla maggior parte delle abitazioni, anche a quelle con sistemi già esistenti. E grazie alla connettività WiFi dual band (2,4GHz e 5GHz), la trasmissione dei dati resta sempre stabile, anche se in casa hai molti dispositivi collegati alla rete.

Un pacchetto completo e un servizio clienti affidabile

L’offerta disponibile su Amazon include tutto ciò che serve: il videocitofono, due card RFID, gli accessori per l’installazione e la garanzia del servizio clienti EZVIZ, sinonimo di affidabilità e attenzione all’utente. Un’occasione che vale la pena valutare subito, prima che le scorte si esauriscano.

Se cerchi un modo concreto per rendere la tua casa più sicura e moderna, senza rinunciare alla semplicità d’uso e alla qualità, EZVIZ CP5 è la scelta che unisce innovazione e convenienza. Approfitta dello sconto: è il momento giusto per investire nella serenità della tua famiglia.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.