Regala un Natale magico: calendario dell'Avvento LEGO Harry Potter in super offerta

Per chi attende il periodo natalizio con un pizzico di curiosità in più, il calendario dell’avvento LEGO Harry Potter è l’offerta del momento. Perfetto come idea regalo, è disponibile su Amazon al prezzo di 29,74 euro, con uno sconto dell’11%. Conta i giorni che mancano a Natale con dettagli e sorprese legati all’universo del maghetto più famoso al mondo, il tutto in chiave LEGO.

Minifigure in edizione natalizia e creature magiche

Il calendario include otto minifigure in versione festiva, ciascuna dotata di dettagli unici che richiamano l’atmosfera natalizia. Tra i personaggi troviamo Harry Potter, Cho Chang, Draco Malfoy, Hannah Abbott, Angelina Johnson, Luna Lovegood, Blaise Zabini e Cedric Diggory, tutti caratterizzati da maglioni a tema e bacchette magiche. Questo dettaglio rende ogni minifigure non solo un oggetto da gioco, ma anche un piccolo pezzo da esposizione per gli appassionati della saga.

Non mancano le creature iconiche dell’universo magico, tra cui spiccano Hedwig, Fierobecco con ali articolate, Aragog dalle zampe mobili, un Thestral snodabile, la Mandragola e il Cervo Patronus. La varietà delle creature presenti permette di ricreare scenari tipici dei film e dei libri, aggiungendo un elemento narrativo che arricchisce l’esperienza di chi ama immergersi nei dettagli della saga.

Oltre alle minifigure e alle creature, il set include dieci mini-modelli che rappresentano oggetti simbolici del mondo magico. Tra questi, la lettera di ammissione a Hogwarts, le celebri Gelatine Tuttigusti+1 di Bertie Bott, la Burrobirra, il Cappello Parlante, tre diverse pozioni magiche, il Mostro dei Libri dei Mostri e due Galeoni, la moneta del mondo magico. Ogni modello è stato progettato per richiamare fedelmente gli elementi visti nella saga.

La struttura del calendario è pensata per accompagnare giorno dopo giorno l’attesa del Natale, trasformando il rito dell’apertura delle caselle in un vero e proprio viaggio nel mondo di Harry Potter. Il mix tra gioco, collezionismo e scoperta quotidiana è ciò che rende questo set particolarmente adatto sia ai più giovani che agli adulti che desiderano rivivere le atmosfere di Hogwarts. L’età consigliata parte dai 7 anni.

Negli ultimi anni si è assistito a una crescente popolarità dei calendari dell’avvento a tema, capaci di unire la sorpresa quotidiana alla passione per mondi narrativi specifici. La proposta LEGO dedicata a Harry Potter offre un’esperienza che punta sulla qualità dei materiali e sulla fedeltà ai dettagli dell’universo magico. Non perdere l’offerta e acquistalo con l’11% di sconto.

