Questo bollitore elettrico in vetro Amazon Basics costa pochissimo in offerta

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon puoi aggiungere un fantastico accessorio alla tua cucina, utile soprattutto se ami prepararti spesso una bevanda calda nel corso della giornata. Parliamo del bollitore elettrico in vetro del marchio Amazon Basics, dalla capacità di 1,7 litri e pote nza di 2200W, che puoi acquistare a soli 31,18 euro. Ti suggeriamo di completare l'ordine in fretta perché le scorte stanno andando rapidamente in esaurimento.

Bollitore elettrico in vetro Amazon Basics: facile da usare e sicuro

Con il bollitore elettrico Amazon Basics da 2200W non dovrai più aspettare che l'acqua bolla sul fornello: ti basterà premere un pulsante e in pochi istanti avrai l'acqua calda alla temperatura giusta per preparare tè, tisane, caffè, cioccolata calda o anche zuppe istantanee. L'alleato da avere in cucina se ami la praticità e non vuoi perdere tempo.

Il bollitore è progettato con un design in vetro e acciaio inox che lo rende elegante da una parte e funzionale dall'altra, perché ti permette di controllare il livello dell'acqua in ogni momento. Il manico ergonomico rimane sempre freddo al tatto, così puoi versare l'acqua bollente senza rischiare scottature. La base girevole a 360° ti darà modo di staccare e riposizionare il bollitore con un semplice gesto.

Per le funzioni di sicurezza, l'elettrodomestico è dotato di spegnimento automatico appena l'acqua raggiunge la temperatura giusta, oltre ad una protezione contro il funzionamento a secco che lo spegne se rimane senza acqua. Le luci LED blu, oltre ad indicare quando il bollitore è in funzione, contribuiscono a creare un effetto visivo accattivante.

Grazie alla capacità di 1,7 litri, infine, puoi preparare più bevande contemporaneamente senza dover riempire e far bollire l'acqua più volte. Il vano avvolgicavo ti permetterà di riporlo in modo ordinato quando non lo usi.

Elegante, potente e sicuro: il bollitore Amazon Basics è perfetto per la tua cucina. Approfitta dello sconto Amazon per acquistarlo a soli 31,18 euro.