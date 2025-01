Qualità 4K per tutta la famiglia: smart TV Hisense 65'' UHD, ora in offerta a tempo limitato con il 6% di sconto

La smart TV da 65” di Hisense con risoluzione UHD 4K è il device perfetto per chi desidera un pannello grande e generoso con cui guardare film, serie TV o con cui giocare ai videogiochi. C’è un ampio schermo Ultra HD 4K, il supporto per il Dolby Vision e l’HDR 10+, e una gamma completa di funzionalità smart, questa TV combina qualità visiva, praticità e tecnologia all’avanguardia. Si trova in promozione su Amazon a soli 499,00 euro, con spese di spedizione incluse; questa è un’offerta a tempo limitato da non perdere.

Hisense 65E63KT: immagini 4K straordinarie e funzioni smart a soli 499,00€

Il pannello 4K Ultra HD offre una risoluzione straordinaria, con dettagli nitidi e colori vibranti. Grazie al Dolby Vision e all’HDR 10+, ogni scena prende vita con contrasti ottimizzati e una gamma cromatica ampia, rendendo questa TV ideale per film, serie e giochi.

La modalità Game Mode Plus ottimizza le impostazioni per ridurre il ritardo e migliorare la fluidità, garantendo un’esperienza di gioco coinvolgente. È la scelta perfetta per i gamer che vogliono godere delle loro console su uno schermo ampio e performante.

Il sistema operativo VIDAA U6 rende l'accesso alle app come Netflix, Prime Video e YouTube rapido e intuitivo. Con Alexa integrata, puoi controllare la TV e altri dispositivi smart della tua casa direttamente con la voce, semplificando le tue giornate.

Con un design moderno e bordi sottili, la smart TV in questione si adatta a qualsiasi ambiente, diventando un elemento di stile oltre che di intrattenimento. Il Tuner DVB-T2/S2 invece, serve per garantire una compatibilità assoluta con i segnali digitali terrestri e satellitari.

Grazie a questa offerta a tempo limitato, puoi acquistare questa smart TV a soli 499,00 euro, spese di spedizione comprese. Un prezzo incredibile per una TV da 65 pollici con caratteristiche così avanzate.