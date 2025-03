Pulizia TOTALE con questa idropulitrice in super sconto su Amazon

L'idropulitrice Kärcher K 3 protagonista oggi di una buonissima offerta su Amazon è la soluzione ideale per la pulizia di spazi esterni, motociclette, biciclette e auto. Un prodotto potente ed efficace che ti semplificherà il lavoro, completo di accessori, e che puoi acquistare a soli 99,80 euro invece di 145. Il prezzo include l'IVA e le spese di spedizione con Prime.

Idropulitrice Kärcher K 3: un concentrato di potenza

Con questa idropulitrice avrai dunque lo strumento perfetto per eliminare lo sporco ostinato da superfici esterne, mobili da giardino, biciclette, auto e molto altro. Merito della pressione fino a 120 bar e di una portata massima di 380 l/h che garantisce una pulizia efficace e veloce, con una resa per area di 25 m²/h. Il tubo ad alta pressione da 6 metri ti offre libertà di movimento per raggiungere ogni angolo senza fatica.

Tra le sue caratteristiche primarie ti segnaliamo la lancia Vario Power, che ti permette di regolare la pressione del getto con un semplice giro: potrai scegliere la modalità HARD per superfici resistenti, MEDIUM per superfici verniciate o SOFT per quelle più delicate. In più, l'ugello Mangiasporco brevettato da Kärcher con il suo getto rotante è in grado di rimuovere lo sporco più ostinato fino al 60% più efficacemente rispetto a un ugello standard.

Ancora, il serbatoio detergente integrato rende ancora più facile l’uso del prodotto e potrai persino contare sull'app Home & Garden che ti guiderà passo dopo passo con consigli personalizzati su come sfruttare al meglio l’idropulitrice. Infine, il filtro idrico integrato proteggerà il motore da eventuali impurità dell'acqua, allungando la vita del dispositivo.

La Kärcher K 3 è una idropulitrice potente, pratica e versatile: la soluzione perfetta per riportare ogni superficie al suo splendore originale senza fatica. Approfitta dello sconto Amazon per acquistarla a 99,80 euro invece di 145.