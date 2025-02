Pulizia senza sforzo: robot aspirapolvere Ecovacs aspira e lava con potenza da 8000 Pa, SCONTO XL

Ecovacs è un brand molto attivo nella produzione di dispositivi per la pulizia domestica. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato extra large del 44% sul suo robot aspirapolvere che viene messo in vendita al prezzo finale d'acquisto di 193,60€: acquistalo ora in offerta. Si tratta di un device che supporta al massimo nella pulizia della casa con funzionalità smart e intelligenti.

Robot aspirapolvere Ecovacs in maxi sconto su Amazon

Questo robot aspirapolvere (Deebot N20) targato Ecovacs ha un'aspirazione di 8000 Pa insieme a un contenitore per la polvere da 400 ml, garantendo una pulizia a fondo di pavimenti, tappeti e grandi superfici riducendo al minimo la frequenza di svuotamento, per un'esperienza di pulizia senza sforzo.

La tecnologia avanzata di pulizia ZeroTangle Anti-Tangle aiuta a rimuovere facilmente i grovigli di capelli o i peli dei nostri animali domestici e a pulire in modo efficiente. Inoltre, grazie alla potente aspirazione e al sistema di pulizia OZMO, il Deebot N20 è in grado di rimuovere facilmente le macchie ostinate, lasciando i tuoi pavimenti perfettamente puliti e senza grovigli.

Utilizza, tra le altre cose, ruote motrici ad alta aderenza per una movimentazione affidabile, scalando facilmente soglie di 20 mm e utilizzando algoritmi di scalata per superare intelligentemente gli ostacoli, compresi i sensori di rilevamento del tappeto per transizioni di pavimento uniformi, garantendo un'esperienza di pulizia sicura e accurata.

Dotata, infine, di una batteria da 5200mAh che garantisce fino a 300 minuti di autonomia, assicurando sessioni di pulizia prolungate per una superficie massima di 550m² con una sola carica. Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere di qualità e affidabile siete assolutamente nel posto giusto.

