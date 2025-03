Pulizia della tua casa senza fatica: Roborock QV 35A è in offerta con il 15% di sconto, è un BEST BUY

La gamma Roborock si arricchisce di un nuovo protagonista con prestazioni elevate e soluzioni avanzate per la pulizia domestica. Il nuovo Roborock QV 35A, disponibile su Amazon in offerta di primavera a 499,00€ grazie a uno sconto del 15%, è un robot aspirapolvere all-in-one pensato per chi cerca efficienza, praticità e potenza, tutto in un solo dispositivo compatto.

Roborock QV 35A: pulizia completa e intelligente con 8000Pa di potenza, ora a 499,00€ su Amazon

Dotato di una potenza di aspirazione che arriva fino a 8000Pa, questo robot è progettato per affrontare con successo polvere, detriti, capelli e peli di animali su qualsiasi superficie. La tecnologia antigroviglio, integrata nella spazzola principale, impedisce che i capelli si arrotolino, garantendo un funzionamento costante e senza interruzioni. Un'altra funzione chiave è il panno sollevabile, che si adatta automaticamente ai diversi tipi di pavimento, evitando di bagnare tappeti e garantendo una pulizia intelligente in ogni stanza della casa.

Non di meno, è equipaggiato con una stazione tutto in uno che esegue automaticamente il lavaggio del panno e l’asciugatura ad aria, mantenendo l’igiene del sistema e riducendo al minimo l’intervento umano. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi ha poco tempo e desidera un dispositivo in grado di gestire l'intero processo di pulizia da solo, con risultati eccellenti su tutta la linea.

La navigazione intelligente permette al robot di evitare gli ostacoli e pianificare strategie di pulizia ottimizzate anche su tappeti, riconoscendoli e modificando in tempo reale la modalità di aspirazione. Il tutto è controllabile comodamente tramite app, per gestire programmi, mappature, zone vietate e intensità di pulizia.

Il Roborock QV 35A, grazie alla sua efficienza energetica, alla manutenzione semplificata e all’autonomia evoluta, è un investimento intelligente per chi vuole un robot aspirapolvere di nuova generazione, capace di svolgere tutte le operazioni quotidiane di pulizia con precisione e senza stress.

Con un prezzo di soli 499,00€, approfittando dello sconto del 15% su Amazon, questo prodotto è un’occasione interessante da prendere al volo. Cosa aspetti?