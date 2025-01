Proteggi la tua casa con la telecamera da esterni più venduta del momento: può essere tua ad un prezzo bassissimo

La telecamera da esterni EZVIZ C8C da 4 Megapixel è la soluzione ideale per chi desidera monitorare la propria casa o il proprio spazio esterno in modo intelligente e affidabile. Dotata di una risoluzione 2K+, visione notturna a colori e funzioni avanzate di rilevamento, questa telecamera offre un controllo completo e una sicurezza senza compromessi. Ora la puoi acquistare su Amazon a soli 49,99 euro, grazie a uno sconto del 29%, è un’offerta a tempo limitato da non perdere.

Copertura a 360° per un controllo totale con la videocamera di EZVIZ

Grazie alla funzionalità motorizzata e al design rotante, la C8C offre una copertura a 360°, eliminando i punti ciechi. È perfetta per monitorare ampi spazi esterni, come giardini o cortili, con una visione chiara e dettagliata in ogni direzione.

La telecamera integra una tecnologia di visione notturna a colori, che garantisce immagini chiare e vivide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con il supporto agli infrarossi e alla modalità a colori, puoi sorvegliare la tua proprietà giorno e notte.

Grazie alla funzione di rilevamento smart, la telecamera distingue tra persone e veicoli, inviando notifiche mirate in tempo reale. C’è poi il tracciamento automatico (con zoom) che assicura che ogni movimento venga seguito e registrato con precisione.

Con il supporto per Alexa e Google Assistant, puoi controllare la telecamera con la voce e integrarla facilmente nel tuo sistema di smart home. Puoi visualizzare il feed in tempo reale su dispositivi compatibili per un accesso immediato.

La videocamera da esterni di EZVIZ è progettata per resistere a tutte le condizioni climatiche, grazie alla certificazione IP65. Che sia sole, pioggia o neve, questa telecamera garantisce prestazioni affidabili in ogni situazione.

A soli 49,99 euro, grazie a uno sconto del 29%, questa telecamera offre caratteristiche di fascia alta a un prezzo veramente molto basso. Le spese di spedizione sono comprese nel costo dell’articolo.