Proteggi e sorveglia la tua casa con soli 22€: Blurams 2K è la telecamera che migliora la tua vita

Quando non sei a casa hai l'ansia di cosa succede quando non ci sei? Sorveglia al meglio le tue quattro mura con la Blurams telecamera Wi-Fi da interno 2K a soli 22,79€ grazie al 20% di sconto e al coupon del 5% da applicare sulla pagina di Amazon.

Nel mondo della sicurezza domestica, la Blurams telecamera Wi-Fi da interno 2K si distingue per le sue caratteristiche avanzate e la facilità d’uso. Questo dispositivo rappresenta una soluzione intelligente per chi desidera monitorare la propria casa in tempo reale con immagini nitide e funzioni smart. Scopriamo insieme le sue caratteristiche principali.

Qualità video superiore Ultra HD e visione notturna avanzata

Questa piccola ma performante telecamera offre una risoluzione 2K Ultra HD, che ti garantisce immagini super nitide e dettagliate in ogni momento (anche di notte). Per controllare il tuo cagnolino o il tuo micio mentre sono a casa da soli, oppure se non ricordi di aver chiuso una finestra prima di uscire, ti basterà accedere alla telecamera che identifica anche volti, oggetti e movimento con estrema precisione.

La rotazione a 360° è la vera chicca di questa telecamera, perché offre una visione completa e panoramica che copre praticamente ogni area della stanza senza lasciare punti ciechi. Il tutto comodamente fruibile attraverso l'applicazione dedicata sul tuo smartphone, che ti consente di muoverla come meglio desideri.

E se hai bisogno di controllare qualcosa durante le ore notturne, niente paura: la visione notturna a infrarossi è nitida anche in condizioni di scarsa illuminazione o totale oscurità. Inoltre, la telecamera è dotata di una funzione di tracciamento automatico, che segue il movimento di persone e oggetti in tempo reale, ed è compatibile anche con l'assistente vocale Alexa.

Facile da installare, con un design compatto e discreto e gestibile da remoto: acquista oggi la Blurams telecamera WiFi da interno 2K a soli 22,79€ grazie al 20% di sconto e al coupon del 5% da applicare sulla pagina di Amazon.