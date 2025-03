Prezzo irrisorio per il tablet Android da 10'' per svago e produttività

Il mercato dei tablet Android offre un numero sconfinato o quasi di alternative. Per alcuni è un bene, per altri invece no, perché la scelta potrebbe risultare più complicata del previsto. Oggi però interviene Amazon a sciogliere ogni dubbio, perché il doppio sconto che si ottiene tramite coupon (15€) e il codice promo US74LLDK (50%) permette di acquistare a soli 84,99€ il versatile Blackview Tab60, dispositivo perfetto per svago, uso base e anche produttività leggera.

Un tablet economico con prestazioni più che convincenti

Il Blackview Tab60 è un tablet di fascia media che può competere (uscendo vincitore, perché no) anche con dispositivi di brand più blasonati, come Samsung. Si distingue ad esempio per il suo schermo da 10 pollici con risoluzione HD (1280 x 800 pixel). Anche se non si tratta di un pannello che regala dettagli elevatissimi, offre comunque una buona qualità visiva, con colori vivaci e una luminosità adeguata per l’uso quotidiano.

Guardare film, navigare su internet o leggere e-book risulta piacevole, senza affaticare troppo la vista. Inoltre, la presenza della certificazione Widevine L1 rappresenta un valore aggiunto, poiché permette di godere dei contenuti in streaming in alta definizione su piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video.

Dal punto di vista delle prestazioni, il tablet è equipaggiato con un processore octa-core che garantisce un buon equilibrio tra efficienza energetica e potenza di calcolo. Anche in questo caso non si può parlare di quei risultati tipici dei top di gamma, ma il chip rende questo tablet assolutamente adatto a svolgere operazioni quotidiane come la navigazione web, l’utilizzo dei social media e la riproduzione di contenuti multimediali. Il multitasking è fluido grazie ai 12GB di RAM, di cui 4 GB fisici e 8 GB ottenibili tramite espansione virtuale, mentre lo spazio d'archiviazione è assegnato ad una unità da 128GB, espandibili fino a 2TB tramite scheda microSD.

La connettività è garantita dal Wi-Fi 6, che offre una connessione più stabile e veloce rispetto alle generazioni precedenti, dal Bluetooth 5.2, per collegare auricolari e altri accessori, e dalla porta USB-C, utile per la ricarica e il trasferimento dati. Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, seppur non il punto focale del dispositivo, offre comunque una discreta qualità grazie alla fotocamera posteriore da 8MP e a quella frontale da 5 MP.

L’autonomia del Blackview Tab60, infine, non delude. Con una batteria da 5100 mAh, offre un bel po' di ore di utilizzo. In generale, che si tratti di guardare film, leggere o lavorare, l’autonomia è più che adeguata per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti. Cosa aspetti? Approfitta ora del doppio sconto Amazon e acquista il tablet Blackviews a soli 84,99€.