Potenza estrema e display 2K: TECLAST T65 MAX è il tablet best buy da prendere oggi

Teclast è un brand molto attivo nella produzione di tablet e dispositivi elettronici ed è noto per la distribuzione di device a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, è disponibile un coupon sconto dal valore da 100€ da applicare su T65 Max, il tablet con display 2K che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 259,99€.

Tablet Teclast: il T65 Max è un concentrato di potenza e qualità, oggi risparmi 100€!

Questo tablet è dotato di Android 14 ed è alimentato dal processore MediaTek Helio G99, che raggiunge i 2,2GHz e offre prestazioni eccellenti: sia per il lavoro sia il gaming. Presenti addirittura 20 GB RAM e 256 GB ROM.

L'utilizzo di una microSD consente l'espansione della memoria fino a 8 TB per offrire un'esperienza multitasking eccezionale. Il T65 Max utilizza un display BOE FHD da 13 pollici con tanto di protezione per gli occhi. Utilizza la tecnologia TDDI 1920 x 1200 pixel IPS, per integrare il sensore tattile nella struttura dello schermo LCD esistente, che è più sottile e leggero e risponde molto meglio al tocco.

La fotocamera posteriore offre un sensore da 13MP per catturare i momenti preziosi della vita in qualsiasi momento, anche in ambienti con scarsa illuminazione. Gli scatti, per quanto non siano un focus fondamentale per l'ecosistema di un tablet, risultano comunque molto interessanti.

Presenti 4 altoparlanti per offrire una migliore esperienza audio, anche durante le videocall lavorative e non solo. Con un design interamente in metallo spesso, con bordi curvi e un delicato processo di opacizzazione, e pesando solamente 700 grammi, si tratta di un tablet molto elegante e comodo da portare in viaggio.

