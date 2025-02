Potenza e convenienza: il notebook Dell Inspiron 15 è ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Dell Inspiron 15 3520 è un notebook che risponde alle esigenze di studenti, professionisti e casual user. La combinazione hardware è infatti di un buon livello, essendo questo laptop dotato di un display Full HD da 15.6 pollici, un processore Intel Core i5 di 12a generazione, 16GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD. Con Windows 11 Home preinstallato, dunque l'ultima versione del sistema operativo di Microsoft, oggi il portatile Dell costa meno di 450€ con l'offerta a tempo di Amazon.

Un laptop affidabile per ogni giorno

Non è un top di gamma, ma la potenza c'è. Il processore Intel Core i5-1235U porta con sé un giusto equilibrio tra potenza ed efficienza energetica, cosa che si traduce anche in un'autonomia più che soddisfacente. Il chip se la cava molto bene anche con operazioni più intense, come la modifica di documenti complessi, la navigazione con molteplici schede aperte e l’uso di software di produttività, anche perché è ben supportato da 16GB di RAM. Una quantità che contribuisce a migliorare ulteriormente la reattività del sistema, soprattutto in caso di multitasking.

L’unità di archiviazione SSD (PCIe NVMe M.2, per la precisione) da 512GB rappresenta un altro punto di forza. Rispetto ai tradizionali hard disk meccanici (che tanti ancora utilizzano), gli SSD offrono velocità di lettura e scrittura significativamente superiori, riducendo i tempi di avvio del sistema operativo e delle applicazioni. Il comparto grafico del notebook è gestito dalla grafica integrata Intel UHD, che sebbene non sia pensata per il gaming avanzato o per applicazioni di rendering professionale, è perfettamente adeguata per l’uso quotidiano, la riproduzione di contenuti in alta definizione e alcune attività di editing leggero.

Il design del Dell Inspiron 15 3520 è sobrio, senza fronzoli, con una finitura nera che di certo conferisce un aspetto professionale e discreto allo stesso tempo. La costruzione, pur essendo prevalentemente in plastica, è solida e offre una buona resistenza all’usura quotidiana. La tastiera è completa del pad numerico, mentre la presenza di un touchpad reattivo a abbastanza ampio facilita la navigazione senza necessità di ricorrere costantemente a un mouse esterno.

Il sistema operativo, come già sottolineato, è Windows 11 Home e offre un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate pensate per migliorare la produttività e la sicurezza. In termini di connettività, infine, oltre a Wi-Fi e Bluetooth ci sono una USB-A 2.0, due USB-A 3.2, una HDMI 1.4, un jack da 3,5mm per le cuffie e un lettore di schede SD. Insomma, tutto il necessario per un produttività con periferiche esterne senza compromessi. Approfitta della promozione: acquista Dell Inspiron 15 a 449€ grazie all’offerta a tempo Amazon.