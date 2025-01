Porta la tua musica ovunque con la cassa Bluetooth leggera, compatta e con suono stereo potente

Soundcore Select 2S è una cassa Bluetooth portatile con suono stereo da 20W; è l'accessorio perfetto per chi cerca un prodotto di altissima audio, resistente e robusto. Non di meno, è uno speaker dotato di tecnologia BassUp, con un’autonomia di 16 ore e certificazione IPX7, è ideale per avventure all'aria aperta. Si trova disponibile su Amazon a soli 31,99 euro, grazie al coupon del 20% applicabile al checkout.

Cassa Bluetooth Soundcore Selects 2S: imperdibile per chi ama la musica

Con una potenza di 20W, la Soundcore Select 2S consente di beneficiare di un suono stereo ricco e avvolgente, perfetto per ogni genere musicale. La tecnologia BassUp serve per amplificare i bassi in tempo reale, regalando una profondità sonora che rende ogni traccia ancora più coinvolgente.

La batteria integrata assicura invece fino a 16 ore di riproduzione continua, permettendoti di godere della tua musica preferita per un’intera giornata senza interruzioni. Inoltre, la funzione di connessione stereo senza fili ti consente di accoppiare due casse per un’esperienza audio ancora più immersiva.

Progettata per resistere a condizioni estreme, questa cassa è certificata IPX7, il che significa che può essere immersa in acqua senza subire danni. Va benissimo per le escursioni, per il campeggio o per le giornate in spiaggia. È piccola e compatta, perfetta per essere portata ovunque; entra in uno zaino ed è così leggera che può essere trasportata a mano senza problemi.

Grazie al coupon del 20%, il prezzo finale di 31,99 euro rende questa cassa Bluetooth di Soundcore una scelta interessante per chi desidera uno speaker portatile di alta qualità e al contempo, robusto e resistente. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di beneficiare della spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.