Pasta buonissima fatta in casa con la Macchina G3 Ferrari in super sconto Amazon

Vuoi preparare la pasta in casa? Ora hai l'opportunità di farlo con G3 Ferrari, la macchina della pasta più venduta che puoi acquistare in offerta su amazon al prezzo eccezionale di 65,82 euro invece di 104,90, con spedizione Prime inclusa.

Macchina della Pasta G3 Ferrari: come funziona

Con questa macchina per la pasta sfoglia potrai avere risultati professionali direttamente a casa tua, sfruttando i rulli da 15 centimetri e le 9 regolazioni di spessore con cui personalizzare ogni impasto secondo le tue esigenze. I due accessori intercambiabili inclusi ti daranno modo di preparare 5 diversi formati di pasta tra lasagne, tagliatelle, spaghetti, reginette e fettuccine così da avere una varietà infinita pronta da gustare.

La macchina può essere utilizzata in modalità manuale, grazie alla pratica manovella, oppure sfruttare il funzionamento automatico dato dal motore integrato, con due velocità più la funzione "PULSE" per un maggior controllo durante la lavorazione. Grazie alla potenza di 90W e alla possibilità di lavorare fino a 60 minuti continui potrai avere la pasta pronta in poco tempo.

La macchina è realizzata con una robusta struttura in acciaio inox con rulli in alluminio sicuri per il contatto con gli alimenti. Il morsetto di fissaggio incluso assicura la stabilità che serve durante la lavorazione.

Praticità, efficienza e qualità professionale: tutto questo è la macchina della pasta G3 Ferrari. Acquistala adesso a prezzo scontato su Amazon a soli 65,82 euro invece di 104,90.