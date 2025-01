OPPO Band 2 con +100 modalità sportive e impermeabile fino a 5 ATM

Perché dovresti preferire una smart band a uno smartwatch? Ognuno ha i suoi gusti ma principalmente per il fatto che una smart band è più leggera, comoda e ha tante funzioni molto semplici. Detto questo se vai su Amazon puoi mettere nel tuo carrello OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 29% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare 20 euro sul totale. Un ottimo sconto per uno straordinario wearable che ti permette di tenere costantemente monitorato il tuo corpo. Potrai vedere il tuo stato di salute in ogni momento, sia quando fai sport che quando svolgi le normali attività quotidiane.

OPPO Band 2 a questo prezzo è un vero best buy

Non ci sono dubbi, OPPO Band 2 a questa cifra è da prendere all'istante. Si presenta con un ottimo display AMOLED da 1,57 pollici con un touch molto fluido e colori brillanti. Ha un cinturino in silicone morbido che non fa sudare il polso e che ti permette di usarlo anche mentre dormi senza che ti dia fastidio.

È in grado di monitorare il battito del cuore, l'ossigenazione del sangue e le fasi del sonno. Puoi avvalerti delle oltre 100 modalità di allenamento per fare lo sport che desideri e tenerti in forma. Possiede oltre 40 quadranti che puoi cambiare a piacimento e che potrai anche personalizzare ogni giorno come desideri. È resistente all'acqua fino a 50 metri e gode di un'autonomia di 14 giorni con una ricarica completa.

È davvero una forza della natura e oggi lo puoi avere a un prezzo decisamente inferiore. Quindi che stai aspettando? Vai subito su Amazon e acquista il tuo OPPO Band 2 a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime.